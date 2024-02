Prazo para inscrição nos cursos da Carreta “Vida Saudável” do SESI está chegando ao fim

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Urbano, está recebendo inscrições para os cursos que serão ministrados nas dependências da Carreta “Vida Saudável” do SESI, que será instalada no Calçadão da Antônio Pedro, no Centro.

Serão ministrados os seguintes cursos: Cozinha consciente; Sabor na medida certa; Gourmet saudável; Boas práticas na manipulação de alimentos – BPM.

Segundo informou o Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico Carlos Henrique Araújo, as inscrições devem ser efetuadas pelo telefone: (19) 3893-4666 ou pelos e-mails: cienciaetecnologia@pedreira.sp.gov.br ou desenvolvimentoeconomico@pedreira.sp.gov.br. “Os cursos estarão sendo ministrados no período de 11 a 28 de março e são totalmente gratuitos”, ressalta o Secretário Carlos Araújo.

“Está é uma excelente oportunidade para todos que querem aprender receitas saudáveis, com mudanças de hábitos alimentares, além da melhora para a saúde de hipertensos e diabéticos”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

As inscrições também podem ser efetuadas nas dependências do Acessa Pedreira, que está localizado na Rua Miguel Sarkis, nº 61, prédio anexo ao Terminal Rodoviário.