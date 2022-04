Prefeito de Jaguariúna fala sobre desistência a vice do Governo de São Paulo

Após desistência a candidatura a vice do Governo de São Paulo, Gustavo Reis, Prefeito de Jaguariúna conversa com o Regional.

Por meio de sua assessoria de imprensa. o Prefeito e presidente do conselho da Região Metropolitana de Campinas (RMC), disse que se mantem no cargo e não irá mais participar das eleições para o Governo do Estado. De acordo com nota, o motivo da desistência seria devido ao calendário eleitoral. Reis era cotado para concorrer ao lado de Rodrigo Garcia (PSDB).

De acordo com o prefeito, “O calendário eleitoral exige seis meses antes da eleição a descompatibilização do cargo de prefeito para quem pretende disputar a eleição. Refleti bastante e decidi continuar frente à Prefeitura de Jaguariúna, onde exerço o terceiro mandato no cargo de prefeito municipal. Tenho profundo respeito e gratidão à população de Jaguariúna que confia absolutamente no meu incansável trabalho e na minha dedicação diária” relatou o prefeito.

Em nota, ainda afirmou ter ficado muito feliz com o convite “Fiquei muito feliz com o carinho e o reconhecimento das mais importantes lideranças do estado de São Paulo, como João Doria e Rodrigo Garcia, além do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. Nos últimos meses muitos foram os apelos para que eu colocasse meu nome à disposição para compor a chapa com o atual Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Fiquei extremamente lisonjeado, orgulhoso e honrado com inúmeras manifestações de apoio” afirmou.

Nas redes sociais, Gustavo demonstrou o apoio a Rodrigo Garcia e disse que São Paulo continuará forte sob o comando do candidato “Tenho certeza que sob a liderança forte e humana do Rodrigo Garcia, São Paulo reforçará ainda mais o seu protagonismo no cenário nacional, avançará cada vez mais e viverá um novo ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e bem-estar social” reforçou.

Disse ainda que, tem profundo respeito e gratidão à população de Jaguariúna e que há muitos desafios pela frente com a cidade de Jaguariúna e a Região Metropolitana de Campinas (RMC).