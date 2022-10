Prefeito e representantes da Polícia Militar de Jacutinga visitam Itapira para conhecer a Muralha Digital

Na quarta-feira, 19, o prefeito de Jacutinga, Melquiades de Araujo, o vice Toninho Roque e representantes da Polícia Militar mineira estiveram em Itapira para conhecer o sistema da Muralha Digital.

A comitiva foi recepcionada pelo vice-prefeito Mário da Fonseca, pelo Secretário de Governo Sandro Cesar Oliveira Almeida e pelo Comandante da Guarda Civil Municipal, Mirovaldo Farabello. Eles explicaram sobre o processo de implantação do sistema de inteligência e de como as câmeras de monitoramento de placas já estão auxiliando o trabalho das equipes da GCM e também da Polícia Militar. Além disso, eles conheceram também o sistema de segurança dos próprios municipais que está integrado ao da Muralha. Depois das explanações, os visitantes foram acompanhados pelo comandante da Guarda Civil Municipal até a Sala de Monitoramento, onde hoje funciona a Secom da GCM, e puderam entender melhor o funcionamento das câmeras.

A Muralha Digital é um serviço de tecnologia em segurança que contempla câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos de entrada e saída do município. Utilizando equipamentos específicos e um software desenvolvido para operar em ambiente externo, tem como o objetivo de capturar, processar, armazenar e transmitir, imagens e informações relativas a passagens de veículos. A ‘barreira’ auxilia as forças de segurança do município, dentre elas a Guarda Civil Municipal, na identificação de veículos suspeitos e na inibição de atos criminosos de diversos tipos.

Ao todo são 16 câmeras de leituras de placa instaladas em oito pontos e que somadas às 17 de monitoramento formam uma barreira invisível no município. Além disso, todas as câmeras de segurança dos prédios públicos estão interligadas ao sistema.