Prefeito e secretária de Educação firmam parceria com o SESI para formação de professores

Na última segunda-feira, 9, o prefeito Toninho Bellini e a secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini assinaram o Contrato de Acordo de Cooperação Técnico-científica com rede SESI/SP para o Programa Alfabetização Responsável (PAR) que oferecerá formação e recursos pedagógicos aos professores e gestores da rede municipal de forma gratuita.

O PAR é um programa destinado a proporcionar formação continuada para docentes e gestores, fornecendo ferramentas de aprimoramento do ambiente da alfabetização na Educação Infantil II e Ensino Fundamental. O objetivo é desenvolver ações que potencializem o processo de ensino e aprendizagem na alfabetização na idade certa. “Essa é mais uma importante ação que impactará diretamente na qualidade do ensino da nossa rede municipal. Além disso, estamos valorizando todos os nossos professores fornecendo esse apoio necessário para que o trabalho desenvolvido por eles nas salas de aula seja aperfeiçoado”, afirmou o prefeito.

Alinhado com a Resolução CNE/CP nº1/2020, o PAR fornecerá acompanhamentos e formações em quatro anos de atendimento com carga horária anual de 30 horas, divididas em 16 horas presenciais e 14 horas assíncronas em EaD, com a disponibilização de material didático digital.

A formação, que está prevista para começar no ano que vem, será inserida no calendário escolar e as aulas ocorrerão em local adequado especialmente disponibilizado para os profissionais.