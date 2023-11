Prefeito Fábio Polidoro entrega obras de reforma e ampliação da CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello

A Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Educação, realizou no sábado, 28 de outubro, dentro da programação em comemoração aos 127 anos de Pedreira, a solenidade de inauguração das obras de reforma e ampliação da CIMEI Professora Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello, localizada na Avenida Adelino dos Santos Gouveia, nº 100, Rainha da Paz.

Segundo informou a Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues, foram investidos mais de R$ 1 milhão nas obras efetuadas no Centro Integrado Municipal de Ensino Infantil. “Com os serviços executados tem como principal objetivo garantir a qualidade e bom atendimento as crianças aqui assistidas. Muito obrigado ao Prefeito Fábio Polidoro e toda a sua equipe pelo apoio”, concluiu a Secretária de Educação.

Durante seu discurso o Prefeito Fábio Polidoro lembrou que outras unidades da área de Educação estão recebendo investimentos. “No início de 2024, estaremos entregando para a população uma nova creche, localizada no bairro Santa Cruz, estamos ampliando a CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo, no Vale Verde, também estamos reformando a Escola Municipal Maria Helena Ferraresso Armigliato e concluímos as obras de reforma da Escola Dr. Airton Policarpo, tudo isso com o intuito de oferecer um melhor serviço as nossas crianças”, destacou na ocasião o Prefeito de Pedreira.

Durante a solenidade o Prefeito Fábio Polidoro realizou a entrega de um Cartão de Homenagem ao filho de Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello, Marcelo Augusto Menoncello que também esteve representando sua irmã Paula Andrea Menoncello.

Ao final as autoridades e profissionais da educação realizaram o descerramento da placa inaugurando oficialmente as obras de reforma e ampliação efetuadas nas dependências da CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello.