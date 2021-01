Prefeito Lucas Sia adota “tarifa zero” em transporte público de Artur Nogueira

Os moradores de Artur Nogueira passam a ser beneficiados com transporte público de “tarifa zero” a partir desta quarta-feira (6). A novidade foi definida pelo prefeito Lucas Sia (PSD) e vai de encontro com uma promessa de campanha da nova administração municipal. O objetivo da medida é garantir aos nogueirenses maior mobilidade, facilitando o deslocamento principalmente de moradores de áreas mais afastadas.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, com planejamento, tudo é possível. “A demanda de catraca livre foi defendida em nossa campanha e, agora, vamos concretizar. Quem ganha é o povo nogueirense”, comemora Lucas Sia (PSD). A medida passa a valer a partir de quarta-feira, 6 de janeiro.

A Prefeitura destaca ainda que o serviço irá beneficiar inúmeros trabalhadores, idosos e moradores de bairros distantes do centro da cidade. “Sabemos da importância dessa medida. Isso irá suprir as necessidades dos usuários e preparar a cidade para o futuro, com um devido Plano de Mobilidade”, pontua.

O trajeto levará em média 15 minutos. O horário de funcionamento das linhas será de segunda a sexta-feira de 5h30 às 19h40, e sábado e domingo de 7h às 11h.