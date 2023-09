Prefeito Rodrigo Falsetti recebe equipe masculina de vôlei adaptado de Mogi Guaçu

Na manhã desta quinta-feira, dia 28 de setembro, o prefeito Rodrigo Falsetti recebeu, em seu Gabinete, a equipe masculina de vôlei adaptado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). Durante o encontro, o Chefe do Executivo parabenizou os atletas da Melhor Idade pela conquista da medalha de ouro na fase final da 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizada em São José do Rio Preto, no início do mês. O vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o secretário de Esporte, Paulo César Moreira, e o vereador Raphael Locatelli também estiveram presentes.

A equipe de vôlei adaptado foi representada por 16 atletas e pela técnica da equipe das categorias 60+ e 70+, Marli Brandão, que aproveitou o compromisso para presentear Rodrigo Falsetti com uma medalha de ouro conquistada na competição de São José do Rio Preto. “Nenhuma cidade tem a estrutura que temos para competir nos torneios que vamos em todo o Estado. Utilizamos dessa estrutura para manter o nosso time preparado, independentemente de quem enfrentamos”, afirmou Marli Brandão, técnica da equipe.

No encontro, o Prefeito Rodrigo Falsetti destacou o ótimo trabalho que vem sendo feito pela equipe e ressaltou os benefícios da prática esportiva. “O esporte é muito democrático, da criança ao idoso. Ele transforma vidas. Tenho uma grande admiração pela equipe da SEL e por cada um dos atletas desse time. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, conte com a gente”, pontuou.

Vale lembrar que no próximo sábado, dia 30 de setembro, os atletas da Melhor Idade das categorias 60+ e 70+ irão disputar mais um título, na etapa de Amparo, da Liga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA). “Esse campeonato reúne muitas equipes. Vamos para essa competição em busca de mais uma medalha de ouro”, comentou um dos atletas da SEL, Wanderlei Tadeu Cipolli, o Miúdo, que aproveitou para deixar um convite para quem tem interesse no vôlei adaptado. “É só ir até o Ari Marchiori nos dias de treino e começar a participar. Todos os idosos são muito bem-vindos e farão parte da nossa família”, convidou.

Os treinos das equipes do vôlei adaptado masculino acontecem toda terça e quinta-feira, às 10h, na quadra do Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, localizado na Zona Sul da cidade.