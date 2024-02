Prefeito Toninho Bellini e oficiais do Exército visitam obras do Tiro de Guerra

O prefeito Toninho Bellini, junto com o secretário de Obras Antonio Carlos Andrigo Ferreira, recebeu na manhã da última quinta-feira (17) o Tenente Coronel do Tiro de Guerra Felipe Santos, para uma inspeção nas obras de construção da sede do Tiro de Guerra de Itapira. Acompanharam o Tenente-Coronel o 1º Sargento Márcio Antônio Lawisch, que atua como chefe de instrução do Tiro de Guerra do município, e o Cabo Pereira Santos.

Durante a inspeção, o prefeito Toninho Bellini agradeceu a disponibilidade de todos e junto com o secretário de obras se mostrou satisfeito com o andamento da obra e cumprimento do prazo. “Tudo está caminhando bem, a obra está dentro do prazo e nós estamos muito satisfeitos com mais essa conquista para nossa cidade”, afirmou.

O Tenente Coronel Felipe Santos agradeceu a disponibilidade do Prefeito e se colocou à disposição do município para o que for preciso. “Realmente estamos com um espaço muito bom, as obras estão caminhando bem e já temos uma estrutura boa para que possamos, em breve, iniciar os trabalhos em Itapira. Reafirmo meu compromisso com a cidade e me coloco à disposição para o que for preciso”, afirmou.

A sede do Tiro de Guerra está sendo instalada na Rua Coronel Francisco Vieira, no bairro Cubatão, no prédio que abrigava a EMEB “Dona Izaura da Silva Vieira”. Apesar de a obra estar dentro do cronograma ainda não há uma previsão para ser inaugurada.