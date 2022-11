Prefeitura abre inscrições para curso gratuito “Mesa Posta”

O Fundo Social de Holambra e o Departamento Municipal de Promoção

Social, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS),

abrem nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, inscrições para o curso

gratuito “Mesa Posta”. A iniciativa é voltada a holambrenses a

partir de 18 anos que trabalham ou tenham interesse em atuar em casas de

família, restaurantes, hotéis ou buffets e que queiram aprender a

montar mesas bonitas e funcionais para atrair e encantar os clientes.

De acordo com a diretora da pasta, Viviane Furgeri, a atividade

ocorrerá no dia 21 de novembro, das 18h às 21h, no Núcleo de

Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, o NAOTT. Os

interessados devem se dirigir ao CRAS, localizado na Praça dos

Pioneiros, Centro, das 9h às 11h e entre 13h e 16h, com RG e Cartão

Cidadão. As vagas são limitadas.

“Nessa atividade será ensinado como compor uma mesa utilizando da

melhor maneira louças, talheres e toalhas”, explicou a primeira-dama

e presidente voluntária do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato.

“Holambra é uma estância turística e nossa ideia, com este curso,

é oferecer uma capacitação voltada para profissionais do ramo de

serviços ou pessoas que queiram entrar neste segmento”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3802-1915, que

funciona também como WhatsApp.