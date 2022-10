Prefeitura abre inscrições para oficina de grafite

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho abre, a partir de quinta-feira (3), as inscrições para a oficina “Grafite: Intervenções urbanas”. A oficina é uma realização da Secretaria Municipal de Ação Social e acontece no Centro da Referência da Assistência Social (CRAS), através do Serviço Nacional da Aprendizagem (SENAC). No total, o curso tem duração de 24 horas/aula e a turma será formada por 20 alunos.

Durante o curso, os alunos vão aprender a elaborar painéis artísticos utilizando as técnicas da arte do grafite/intervenção urbana, a fim de contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional, visando a ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho, geração de renda e participação na sociedade.

As aulas terão início no dia 21 de novembro e seguem até 7 de dezembro, sempre as segundas, quartas e sextas-feiras, no período da tarde e serão realizadas na sede do CRAS, em painéis e, posteriormente, em muros definidos pela coordenação do projeto.

Para se inscrever, basta ter a partir de 16 anos e se dirigir até a sede do CRAS, na rua Benedita Neves de Oliveira, 441, Jd Eldorado I, levando os documentos pessoais. Os interessados menores de idade precisam estar acompanhados por um adulto responsável. Mais informações, podem ser obtidas diretamente na sede do CRAS ou entrando em contato através do telefone 19 3857-9427.