Prefeitura anuncia novo mutirão de empregos em Artur Nogueira

Ação acontece no dia 20 de maio, das 9h às 12h, na Casa da Juventude, e oferecerá centenas de vagas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promove no dia 20 de maio mais uma edição do Mutirão Emprega Já, com centenas de vagas de emprego disponíveis. O evento será realizado das 9h às 12h, na Casa da Juventude, reunindo empresas que estão em busca de novos colaboradores e trabalhadores interessados em ingressar ou retornar ao mercado.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da iniciativa. “O Mutirão Emprega Já é uma ação concreta para fortalecer a economia local e ampliar as oportunidades para a nossa população. Estamos trabalhando para conectar quem precisa de emprego às empresas que estão contratando”, afirmou.

COMO PARTICIPAR

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento no Poupatempo até o dia 19 de maio. No dia do evento, é necessário levar currículos atualizados e documentos pessoais.

As senhas para atendimento serão distribuídas a partir das 8h30, conforme ordem de chegada.

A Casa da Juventude está localizada na Rua João Machado, 353, no Jardim Bela Vista.

EMPRESAS COM VAGAS DISPONÍVEIS

Empresas que tenham interesse em participar devem entrar em contato com o PAT de Artur Nogueira pelo WhatsApp (19) 3827-5429 até o dia 15 de maio.