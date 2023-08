Prefeitura anuncia ultrassom de mama para mais de 300 mulheres em Artur Nogueira

Exames antecipam ações do Outubro Rosa e serão realizados ao longo do mês de setembro; Regulação entrará em contato com pacientes

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, realizará um mutirão de ultrassonografia de mama, onde mais de 300 mulheres serão beneficiadas. Os exames serão conduzidos no Centro de Especialidades Médicas – do Hospital Municipal, e terão início no primeiro sábado de setembro, dia 02.

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), a iniciativa, que antecipa os eventos tradicionais da Campanha Outubro Rosa, demonstra o empenho constante da Administração Municipal em proporcionar cuidados abrangentes e contínuos à saúde da mulher nogueirense.

“Nosso compromisso vai além das campanhas sazonais. Estamos empenhados em assegurar que os serviços estejam acessíveis e eficazes o ano inteiro”, frisou o chefe do Executivo Municipal.

PACIENTES SERÃO CONVOCADAS

De acordo com a secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, os exames serão realizados mediante agendamento prévio. A convocação das pacientes será coordenada através da regulação de exames, priorizando aquelas que necessitam de atendimento contínuo – ou que possuam pedidos médicos, exames anteriores e orientações.

“Nosso objetivo é reduzir a fila de espera para exames de ultrassom de mama, desempenhando um papel crucial na detecção precoce de doenças mamárias, incluindo o câncer de mama”, pontuou Angela.

CADASTRO ATUALIZADO

A Prefeitura destaca a importância de manter os cadastros atualizados nos postinhos de saúde, pois é por meio desses dados que a regulação entrará em contato com os pacientes para oferecer os agendamentos.