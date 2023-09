Prefeitura apoia programa “Apadrinhamento Afetivo” em Artur Nogueira

Projeto amplia oportunidades de estreitamento de laços com crianças e adolescentes acolhidos pelo Lar Renascer

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, segue empenhada em atender moradores em situação vulnerável. Uma das formas de concretizar essa solidariedade é através ao apoio ao programa “Apadrinhamento Afetivo”, que amplia oportunidades de estreitamento de laços com crianças e adolescentes acolhidos pelo Lar Renascer.

A apresentação do programa aconteceu na tarde desta quarta-feira (13), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). O público presente teve oportunidade de esclarecer dúvidas e entender a importância do projeto para a comunidade.

De acordo com secretário da pasta social, Amarildo Boer, o projeto tem como meta ampliar as oportunidades das crianças e adolescentes acolhidos no Lar Renascer, permitindo que eles vivam experiências enriquecedoras na comunidade e estabeleçam laços significativos com possíveis padrinhos.

Dentre as experiências visionadas pelo programa, estão atividades conjuntas, como passeios, visitas e férias. No município, o Apadrinhamento Afetivo é organizado em colaboração com a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Artur Nogueira e o Ministério Público, com o apoio da Prefeitura, por meio da Promoção Social.

Na oportunidade, a psicóloga do CREAS, Luana, ressaltou a importância do programa e disse que os que se dispõe a fazer parte contribuem diretamente com o desenvolvimento de uma vida. “É uma escolha de amar alguém que você não conhecia”, concluiu.

PADRINHOS AFETIVOS

Indivíduos interessados em se tornarem padrinhos ou madrinhas afetivos serão convidados a passar por uma avaliação psicossocial e participar de uma capacitação, garantindo que estejam preparados para essa responsabilidade significativa.

Para contribuir afetiva ou financeiramente, os interessados podem buscar orientações no CREAS de Artur Nogueira, localizado na Av. Doutor Fernando Arens, 22 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3827-9700, ramal 9350.