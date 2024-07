Prefeitura de Artur Nogueira Declara Estado de Crise Hídrica e Implementa Medidas Emergenciais

Em decorrência da falta de chuva e da crise hídrica que atinge toda a região, a Prefeitura de Artur Nogueira decretou Estado de Crise Hídrica. O município enfrenta baixos níveis de precipitação e redução significativa do volume de água nos reservatórios.

Atualmente, a represa Cotrins – principal fonte de captação de água da cidade – encontra-se 1,65 metros abaixo do nível normal, se aproximando do volume morto, que é atingido quando há uma queda de 1,80 metros.

Em maio, o município registrou apenas 42,1 mm de chuva, enquanto no mês de junho não houve precipitações. Diante deste cenário, Artur Nogueira entrou no Nível 3 de alerta, de acordo com os critérios estabelecidos:

Nível 1: Represa em 60% – Estado de alerta;

Nível 2: Represa em 50% – Suspensão de licenças dos servidores do DAEE;

Nível 3: Represa em 40% – Racionamento;

Nível 4: Suspensão de água para indústrias e zona rural.

Com o município no Nível 3, estão sendo implementadas as seguintes medidas emergenciais, a fim de evitar que a cidade passe por uma situação de falta d’água:

Diminuição da pressão nas redes de distribuição de água.

Parada da captação para a recuperação do nível da lagoa Cotrins.

Monitoramento constante dos reservatórios para equilibrar o nível das caixas d’água nos bairros.

Reforçamos o compromisso da Administração Municipal e do Serviço de Água e Esgoto (Saean) em adotar todas as ações necessárias para minimizar os impactos desta crise hídrica e garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos do município. Solicitamos à população que continue colaborando, utilizando a água de forma consciente e evitando desperdícios.