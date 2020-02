OR – Prefeitura de Artur Nogueira divulga como será a realização do Carnartur 2020

O Carnartur 2020 está para começar, os blocos já estão se preparando e a organização deu início a seleção da Corte da Folia, que será oficializada no sábado(08) às 20h.

A realização do Carnartur deste ano não sofrerá grandes mudanças em relação à edição anterior. O Pré-Carnartur no domingo(16) de fevereiro, das 13h às 22h, com revista policial efetiva na entrada do público.

Já o Carnartur, se iniciará na sexta-feira(21), com o bloco Filhos da Vaca, das 20h às 2h de sábado(22).

No sábado(22) tem a Banda Louca, das 20h às 3h de domingo(23), que receberá o tradicional Bloco da Vaca, com início às 16h e irá até às 2h de segunda-feira(24). E a Banda Louca volta a avenida na segunda(24) das 20h às 3h para alegria dos foliões.

Para o último dia de Carnartur, terça-feira(25), o Bloco da Vaca anima o evento, que acontecerá das 16h às 01h30min da madrugada de quarta-feira(26).

Além dos blocos, ocorrerá também a apresentação de corpo de bateria de escola de samba, banda e DJ ao longo das noites do evento.

O secretário de cultura de Artur Nogueira, Edésio Lopes, explica que o Carnartur será realizado sem grandes alterações, visando o modelo de anos anteriores.

“Optamos por manter o padrão de sucesso do evento que vem a cada ano se consolidando como o Carnaval mais divertido e seguro da região metropolitana de Campinas. Levamos em consideração o funcionamento dos comércios locais, o descanso dos funcionários e colaboradores que irão trabalhar nos dias posteriores”.

O sistema de comércio interno do Carnartur será novamente realizado pelas entidades assistenciais, nove no total, com o objetivo de arrecadação de fundos para as mesmas.

Entre elas estão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a Assistência aos Idosos Desamparados de Artur Nogueira (Aidan), a entidade Encontro de Casais com Cristo, o Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira (Sasan), o Associação Jovem Aprendiz (AJA), Projeto Municipal de Judô, Igreja Santa Rita, Lar Renascer e a Rede de Proteção Animal e Ambiental (RPAA).

O efetivo de agentes da Polícia Municipal e da Polícia Militar atuarão na festa sem prejudicar o policiamento pelos bairros da cidade. Seguranças particulares, a Defesa Civil, Fiscalização de Posturas, assistentes sociais, enfermeiros e socorristas também prestarão serviço nas noites do Carnartur. Vale ressaltar que devido ao fortalecimento da segurança do evento, na edição passada das noites do Carnartur, não foram registradas ocorrências policiais graves, como roubo, tumultos ou prisões.

Coolers

A entrada será liberada. No entanto, a medida contará com algumas ressalvas, já que aqueles que o levar, deverão trazer as bebidas e o gelo embalados separadamente.

Os coolers deverão ser montados em frente a portaria, sendo assim, o artefato que chegar já montado não entrará. Assim como explicou Edésio Lopes, secretário de Cultura e Turismo, a medida “tem uma preocupação em colaborar com as entidades assistenciais que trabalham no evento”.

Segundo o chefe da pasta, “cada cooler leva cerca de 20 minutos para ser revistado e tem gente que nem chega a entrar pelo tempo avançado”, esclarece.

Vale ressaltar que será proibida a entrada de objetos cortantes, materiais metálicos ou recipientes de vidro. A solicitação visa proporcionar um ambiente mais seguro, em que todos possam aproveitar o melhor das festas, sem nenhuma preocupação.

Desta forma, a revista efetuada pelos agentes de segurança será feita de maneira mais facilitada. A organização reforça que coolers que já estiverem montados não poderão ser levados para dentro do evento, sendo, portanto, barrados e nem serão autorizados a permanecerem na fila de entrada.

Ou seja, a pessoa deverá se retirar e voltar a fila sem o cooler ou com ele desmontado (vazio e com os produtos em suas embalagens originais).

Recipientes de vidro não estarão autorizados dentro do espaço, bem como recipientes de plástico (garrafas PET) cujo o conteúdo, por algum motivo, não possa ser visto. A organização pede para que os foliões optem por garrafas transparentes, para facilitar a verificação do conteúdo.

O secretário afirma que essa medida visa reforçar a segurança do público e agilizar o acesso. “Essa é uma questão necessária para a própria segurança do evento.

Já tivemos casos se apreensões de facas, estiletes e entorpecentes dentro de coolers e demais recipientes e, para nós, a segurança do público vem sempre em primeiro lugar”, relatou o secretário.

Todas as medidas citadas serão aplicadas tanto à data de Pré-Carnartur, quanto para as noites oficiais do Carnartur. O acesso de entrada do público será bloqueado uma hora antes do encerramento do evento. Haverá quatro portarias no entorno do espaço e a praça de alimentação será concentrada na Praça do Coreto.

“É uma logística muito grande. Podemos dizer que o Carnartur tem para esse ano a previsão de 150 mil pessoas presentes durante as cinco noites de evento, uma média que pode ser ainda mais elevada.

No últimos anos tivemos pessoas de outros estados presentes, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Isso nos contenta” Comenta o Prefeito de Artur Nogueira, Ivan Vicensotti.

Crianças estarão credenciadas e munidas de pulseiras com nome e telefone de contato do responsável. Lembrando que o espaço da Praça dos Namorados, em frente à Rodoviária Municipal, permanecerá fechado para evitar a aglomeração de pessoas no local, desta forma, o ponto para embarque e desembarque dos ônibus irá ocorrer na Rua Rui Barbosa, ao fundo da Praça da Fonte.

Com o término do horário do evento, um cordão de isolamento de agentes de segurança vai colaborar para a evacuação do público presente, havendo ainda a lavagem do espaço com o uso de caminhão-pipa para colaborar na limpeza das vias utilizadas para a festa.