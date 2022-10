Prefeitura de Artur Nogueira divulga novas 40 vagas em empresa de telemarketing

Processo seletivo acontece no próximo dia 28 de outubro; carta de

encaminhamento deve ser retirada no PAT até 27/10

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de

Desenvolvimento Econômico, divulga um novo processo seletivo para a

empresa de telemarketing Motiva. O empreendimento disponibiliza outras

40 vagas, destinadas a homens e mulheres residentes de Artur Nogueira,

maiores de 18 anos, com ensino médio completo e boa digitação.

A seleção acontecerá no próximo dia 28 de outubro, sexta-feira, às

8h30, no prédio da antiga Escola Modelo, localizado na Avenida XV de

Novembro, nº 1400, no Jardim Planalto.

Para tanto, o candidato deve retirar carta de encaminhamento no Posto de

Atendimento ao Trabalhador (PAT) até o dia 27 de outubro. No dia do

processo seletivo, o morador deve apresentar o RG, CPF e a carta de

encaminhamento.

A empresa Motiva conta com mais de 15 anos de experiência e sempre

oferece oportunidades de mudança de cargos e setores. Na última

semana, o empreendimento já havia ofertado outras 40 vagas para

moradores de Artur Nogueira, somando 80 oportunidades.

SOBRE A FUNÇÃO

-Operador de telemarketing – contratação em modelo Home Office;

-Não é necessário ter experiência – a empresa irá treinar e

remunerar para isso;

-Jornada diária de apenas 06 horas e 20 minutos;

-Vale alimentação ou refeição (escolha do funcionário);

-PLR;

-Auxílio creche;

-Convênio médico.