Prefeitura de Artur Nogueira homenageia centenas de mulheres com eventos e serviços gratuitos

Foram oferecidos recheados cafés da manhã, cuidados para a saúde com testes rápidos e exercícios físicos, sorteios, apresentações musicais com o Projeto Retreta, etc

O Dia Internacional da Mulher tem sido especial para centenas de moradoras de Artur Nogueira. Desde às 8h desta terça-feira (08), diversos serviços gratuitos estão sendo oferecidos à população feminina por meio da Prefeitura Municipal.

Na Lagoa dos Pássaros, a secretaria de Saúde iniciou as homenagens com um delicioso café da manhã e, na sequência, foram oferecidos testes de glicemia capilar, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite C e B, aferição de pressão e alongamentos/caminhada. Mais de 200 mulheres já passaram pelo local e desfrutaram dos serviços oferecidos.

De acordo com a diretora de Saúde, Sônia Terezani, o foco era promover a saúde feminina e a conscientização sobre o autocuidado. “Comemorar este dia tão importante por meio da saúde é uma forma de estimular o cuidado e a prevenção. Priorizamos momentos de integração, informação e diversão para as mulheres”, disse.

SOCIAL

Ainda pela manhã, funcionárias públicas e moradoras atendidas por programas sociais do município iniciaram o dia com muita música no salão social do Clube Recreativo Floresta. Isso porque, as musicistas do Projeto Retreta deram um show e encantaram o público com a releitura de clássicos da MPB.

As atrações, organizadas pela secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, envolviam cabine de foto, sorteios, homenagem em vídeo e um recheado café manhã. A solenidade ainda contou com a presença do prefeito Lucas Sia, da chefe de Gabinete Mayra Barbosa, do presidente da Câmara Zé Pedro Paes, vereadores Cicinho, Melinho, Neidão, Zé da Elétrica e autoridades locais, como secretários municipais.

O chefe da pasta Social, Amarildo Boer, enaltece o papel feminino na sociedade nogueirense e parabeniza às mais de 26 mil mulheres de Artur Nogueira. “Este evento foi uma singela homenagem às mulheres por tudo que elas representam em nossa cidade. São elas que nos encorajam e nos impulsionam a construir uma cidade cada dia mais igualitária. Meus parabéns a todas vocês”, frisou.

O uso de máscara, bem como álcool em gel, foi obrigatório em ambos os eventos.