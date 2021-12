Prefeitura de Artur Nogueira instala painel “Casa da Memória” que resgata história do município

Painel foi instalado nesta quarta-feira (08), na Réplica da Estação

Com o intuito de preservar o patrimônio e a história de Artur Nogueira, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, fez a instalação do painel “Casa da Memória” nesta quarta-feira (08), na Réplica da Estação. Esta é uma iniciativa já planejada desde o início da nova gestão, e faz parte do processo de revitalização da Réplica da Estação, iniciada em julho deste ano.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comenta sobre a adaptação e destaca sua importância cultural. “Nossa gestão demonstra zelo e cuidado com o patrimônio da cidade, pois preservar a história do nosso município é dar valor a tudo que foi construído até aqui. Com o painel, mais pessoas terão a oportunidade de ver a trajetória do povo nogueirense,” destaca.

A imagem retrata o momento em que moradores de Artur Nogueira fazem uma recepção na Estação ao Secretário Arajíro Miura e ao Ministro Itinerante do Japão Shigero Yoshida, em 1906. No registro, há uma pequena banda de música com pessoas bem trajadas para o evento formal.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo Renato Carlini, a instalação do painel “Casa da Memória” é uma iniciativa que visa “priorizar o patrimônio histórico do município através de registros que permanecem vivos a fim de que moradores e visitantes vejam a história nogueirense retratada em uma imagem”, frisa.

A Estação

Inaugurada em 1906, a linha transitava de Campinas para Artur Nogueira, Engenheiro Coelho e Conchal. Ao ser desativada em 1960 e demolida em 1978, a linha ferroviária precisou ser reconstruída em 2009, desta vez, com uma réplica fiel à estação original. Agora, a estação passa por novas adaptações a fim de continuar mantendo a história da cidade preservada.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira