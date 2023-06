Prefeitura de Artur Nogueira promove oficina de Bordado Livre para mulheres agricultoras

Nesta quarta-feira (21), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, celebrou a conclusão da oficina de Bordado Livre, um projeto que teve início em fevereiro e contou com a participação de agricultoras nogueirenses.

A oficina, conduzida pela professora Maria Monteiro, foi realizada em encontros quinzenais e teve como objetivo resgatar um trabalho de organização social entre as mulheres agricultoras, além de promover um resgate cultural que pode se tornar uma forma de geração de renda.

Ao longo dos últimos meses, as participantes tiveram a oportunidade de aprimorar técnicas de bordado livre, explorando a criatividade e expressando a identidade cultural por meio das linhas e agulhas.

O secretário de Agricultura, Odair Boer, destacou a importância da iniciativa e ressaltou o compromisso da Prefeitura em promover ações que incentivem o desenvolvimento socioeconômico da região rural.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos com a oficina de Bordado Livre. Essa iniciativa vai além de um simples curso, pois resgata tradições culturais e valoriza o trabalho das mulheres agricultoras. Continuaremos investindo em projetos que promovam o empoderamento feminino e estimulem a geração de renda no meio rural”, disse. As participantes receberam um certificado bordado a mão pela professora da oficina.

TRABALHOS EXPOSTOS

Os resultados do empenho e dedicação das mulheres agricultoras na oficina de Bordado Livre serão expostos no evento em homenagem ao Dia do Agricultor, que ocorrerá no dia 29 de julho. Mais detalhes serão divulgados em breve pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura.

A engenheira agrônoma Roseli Borges explica que, durante a oficina, as mulheres puderam compartilhar experiências, trocar conhecimentos e fortalecer laços comunitários, demonstrando a importância desses espaços de aprendizado e interação para o desenvolvimento pessoal e profissional.

“O trabalho voluntário da professora Maria Monteiro foi essencial para o sucesso da oficina, proporcionando um ambiente acolhedor e estimulante para as participantes”, frisou.

NOVO MÓDULO

Diante do sucesso dessa primeira etapa da oficina, a Secretaria de Agricultura já planeja a realização de um segundo módulo a partir de agosto. As agricultoras interessadas em participar poderão se inscrever na Casa da Agricultura, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, nº 326, no Centro.