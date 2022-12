Prefeitura de Artur Nogueira vai transmitir jogo do Brasil pelas quartas de final em painel de LED

Estrutura será montada nesta sexta-feira (9), a partir das 11h

Desde o primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022, a Prefeitura de Artur Nogueira tem disponibilizado um painel de LED em áreas públicas. A estrutura já passou pela Lagoa dos Pássaros, Praça do Coreto, Praça Santa Rita e no Cinturão Verde durante a fase de grupos e as oitavas de final.

Agora, com a classificação do Brasil para as quartas de final após a goleada de 4 a 1 em cima da Coréia do Sul, o Poder Executivo Municipal montará o painel em mais um ponto da cidade. A partida acontece nesta sexta-feira (9), a partir das 12h, e a transmissão será feita no bairro Jardim Carolina.

Segundo a Administração, os moradores poderão se reunir para torcer na avenida Luiz Spadaro Cropanize, ao lado da Estação de Tratamento de Água (ETA 3).

O prefeito Lucas Sia (PSD) comemora o avanço da Seleção e afirma que o intuito é proporcionar à população nogueirense um momento de lazer. “Estamos levando o painel em diversos pontos para que possamos unir nossa cidade e aproveitar para movimentar o comércio local”, destacou.

Durante a transmissão, também haverá barracas de alimentos e bebidas vendidos por ambulantes já cadastrados junto à Prefeitura. Caso o Brasil avance na competição, os locais de transmissão dos jogos serão anunciados posteriormente pelos meios de comunicação oficiais do Poder Executivo Municipal.