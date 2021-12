Prefeitura de conchal participa do Fórum estadual da UNDIME

O evento abordou a qualidade da aprendizagem dos alunos nesse período de retorno às aulas presenciais abordando, através de oficinas as possibilidades e desafios do Ensino Híbrido; integração do cérebro, corpo e emoções das crianças no ensino infantil; Gestão 5.0 – A Educação municipal não pode esperar; como incentivar o professor para a retomada pós-pandemia,a operacionalização do Novo FUNDEB e interagindo em Libras.