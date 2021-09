PREFEITURA DE ENGENHEIRO COELHO INICIA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR TECNOLOGIA LED

A Prefeitura de Engenheiro Coelho iniciou a troca da iluminação pública por tecnologia Led nesta quinta-feira (16). A troca teve início em um trecho da rua Minas Gerais, até o cruzamento com a rua Sebastião Lopes Primo, na região próxima ao barracão da feira.

O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, disse que, “o nosso plano é realizar a substituição de toda a iluminação pública da cidade. Já fizemos a substituição no lago municipal. E, agora, começando pelas ruas na cidade”.

Além da substituição das luminárias antigas, o contrato prevê a instalação de novos pontos de iluminação. Entre esses novos pontos que já estão contemplados no contrato está o acesso a cidade pela Rod. Professor Zeferino Vaz, a SP 332, passando pelo novo portal que está sendo construído. O trecho, hoje, não tem nenhum tipo de iluminação, trazendo insegurança para os usuários da via.

Entre as vantagens do uso dessa nova tecnologia estão questões econômicas, já que no Led o consumo de energia é menor. O Led, ainda, traz conforto visual e maior nitidez para os usuários de iluminação pública.

As vantagens do uso de Led na iluminação pública não se limitam a ganhos econômicos, como também trazem benefícios ambientais. Esse dispositivo é livre de metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter vida útil prolongada, diminuindo a necessidade de descarte desses materiais.

No total, a previsão da prefeitura é de um investimento de mais de R$ 300 mil na iluminação pública. Nesse valor, estão inclusas substituição para as novas luminárias, implantação de novos pontos e, também, a manutenção com a troca de lâmpadas queimadas, como será realizada no trevo de acesso a Rodovia SP 147. “Para as próximas fases nós estamos fazendo contato com diversos deputados para o envio de emendas parlamentares para a conclusão desse projeto, que vai beneficiar muito nossa população”, finalizou o prefeito.

Fonte: PMEC