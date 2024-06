Prefeitura de Holambra tem contas públicas de 2022 aprovadas pelo TCE-SP

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) emitiu esse mês, em 11 de junho, parecer favorável à aprovação das contas do governo de Fernando Capato à frente da Prefeitura de Holambra no ano de 2022. As contas públicas de 2021, o primeiro deste mandato, já haviam sido aprovadas pelo órgão de fiscalização – e também pela Câmara Municipal, em votação unânime.

De acordo com o prefeito, a decisão reforça a seriedade do trabalho, a correção no trato dos recursos públicos e o compromisso da gestão com o devido cumprimento de suas obrigações legais e constitucionais.

“Temos trabalhado todos os dias e com dedicação integral para cuidar bem de Holambra e das pessoas que vivem aqui. Para que os serviços funcionem bem. E fazemos isso sempre com muita responsabilidade e respeito à legislação que norteia a administração pública”, destacou Capato. “O Tribunal de Contas é um órgão sério e que atua com absoluta isenção. Por essa razão, ficamos muito satisfeitos com mais uma conta aprovada. Sinal de que, apesar dos desafios, estamos no caminho certo”.

Toda documentação relativa às contas de 2022, bem como o parecer exarado pelo TCE-SP, serão encaminhados à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores.