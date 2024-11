PREFEITURA DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA O PROUNI MUNICIPAL NESTE DOMINGO

A Prefeitura de Jaguariúna vai abrir neste domingo, dia 1º de dezembro, as inscrições para as 500 vagas de bolsas de estudo do Programa Prouni Municipal.

As inscrições deverão ser feitas apenas digitalmente, por meio do link https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/prouni, e serão encerradas no próximo dia 10 de dezembro.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ser residentes em Jaguariúna há pelo menos três anos e ter renda de até dois salários mínimos.

Também haverá um plantão de dúvidas no Campus I da UniFAJ no período de 2 a 6 de dezembro e nos dias 9 e 10 de dezembro.

O Prouni Municipal é um programa voltado exclusivamente para moradores de Jaguariúna que concede desconto de 70% nas mensalidades de cursos do ensino superior. No total, são disponibilizadas até 500 vagas para os mais diversos cursos no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

Foto: arquivo