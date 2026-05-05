Prefeitura de Jaguariúna e UniFAJ inauguram Praça do Amor com espaço revitalizado e foco em convivência

Novo espaço reúne lazer, iluminação moderna e marca parceria público-privada voltada à qualidade de vida

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o Centro Universitário de Jaguariúna, inaugurou na segunda-feira, dia 4 de maio, a revitalização completa da antiga Praça Mogi Mirim, agora denominada Praça do Amor. O evento reuniu cerca de 400 pessoas e marcou a entrega oficial do novo espaço à população.

A iniciativa é resultado de uma parceria público-privada, modelo em que a instituição de ensino assumiu investimentos na revitalização e manutenção da área, permitindo ao município direcionar recursos para outras demandas. Durante a cerimônia, representantes colocaram simbolicamente o primeiro cadeado do amor na estrutura da praça, reforçando o compromisso com o cuidado do espaço público.

O diretor da UniFAJ, professor Flávio Pacetta, destacou que o projeto representa um marco para a instituição e para o município. Segundo ele, a participação em iniciativas desse tipo reforça o compromisso com a transformação social por meio da educação e da integração com o poder público. “É um projeto inovador, que envolveu o legislativo, o executivo e toda a comunidade acadêmica. Entregamos um espaço moderno, iluminado, com estrutura adequada e pensado para a convivência das pessoas”, afirmou.

Ele também ressaltou que o projeto contou com a participação de alunos, professores e colaboradores, especialmente das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, unindo teoria e prática em benefício da cidade. “Isso representa o que acreditamos: a educação aplicada, que transforma espaços e impacta a vida das pessoas”, completou.

A nova praça foi projetada para atender públicos de todas as idades, com áreas de lazer, iluminação em LED, quadra revitalizada, espaços de convivência e o Parcão, voltado aos pets. Moradores destacaram a melhoria na segurança e no uso do espaço, que agora se torna um ponto de encontro para famílias e visitantes.

Durante o evento, também foi anunciado o próximo passo da parceria entre Prefeitura e UniFAJ, com a previsão de inauguração de um centro oncológico no segundo semestre, ampliando os serviços de saúde no município.

A Praça do Amor também resgata uma tradição simbólica com os cadeados, prática conhecida mundialmente, e reforça a ligação histórica do local com momentos marcantes da comunidade.

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