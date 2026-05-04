PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INAUGURA ‘PRAÇA DO AMOR’ EM PARCERIA COM A UNIFAJ NESTA SEGUNDA

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura nesta segunda-feira, dia 4 de maio, às 18h30, a nova Praça do Amor – “Piazza di L’amore -, antiga Praça Mogi Mirim, que foi completamente revitalizada e agora será entregue à população. A obra é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e a UniFAJ.

O espaço passou por uma completa revitalização, transformando-se em um ambiente moderno e acolhedor. A praça também ganhou a escultura “Mão que acolhe”.

“A mão aberta, que emerge do solo, simboliza o acolhimento ao cidadão e ao visitante, aqui representados pelo coração vermelho vibrante, expressão da vida, do afeto e da energia que movem nossa cidade. Na Piazza di’ L’amore, esta obra estabelece-se como um marco de encontro, pertencimento e conexão”, destaca diretor geral da UniFAJ, Flávio Pacetta.

O espaço passou por ampla reforma com obras de infraestrutura e jardinagem, música ambiente, revitalização completa da quadra poliesportiva e do parquinho infantil e a criação do Parcão, um espaço dedicado ao lazer dos pets.

“Essa obra não é apenas uma praça revitalizada, mas um espaço planejado para as pessoas, para o convívio, o lazer e o bem-estar das famílias de Jaguariúna. A parceria com a UniFAJ mostra como a união de esforços gera resultados concretos para a população”, afirma o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

Serviço:

Inauguração da Praça do Amor (antiga Praça Mogi Mirim)

Data: 04/05 (segunda-feira)

Horário: 18h30

Foto: Thiago Carvalho