PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INAUGURA PRIMEIRA QUADRA DE PICKLEBALL NO COMPLEXO DE TÊNIS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, vai inaugurar neste sábado, dia 7 de dezembro, às 9h, a primeira quadra de pickleball no Complexo de Tênis Gustavo Kuerten. A cerimônia vai contar com a presença do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

A construção marca um passo importante na diversificação das modalidades esportivas disponíveis no município, oferecendo à população a oportunidade de praticar pickleball, um esporte em crescimento no Brasil e no mundo.

A quadra, projetada de acordo com os padrões internacionais estabelecidos pela USA Pickleball Association, possui 20 pés de largura (6,1 metros) por 44 pés de comprimento (13,4 metros). Ela é dividida em áreas específicas para garantir uma jogabilidade ideal:

Zona de Serviço: Medindo 10 pés de largura (3,04 metros) por 15 pés de comprimento (4,57 metros), é dividida em duas áreas principais.

Zona de Não-Vôo (NVZ): Com 7 pés de largura (2,13 metros), está localizada ao longo da linha da rede, proporcionando uma área segura para jogadas.

Altura da Rede: Centralizada em 36 polegadas (0,91 metro), com extremidades em 34 polegadas (0,86 metro).

As linhas de demarcação, com 2 polegadas de largura (0,05 metros), garantem a visibilidade e precisão durante os jogos.

Sobre o Pickleball

O pickleball é um esporte que combina elementos de tênis, badminton e tênis de mesa, jogado em uma quadra reduzida e ideal para todas as idades. Com regras simples e rápidas de aprender, a modalidade tem ganhado adeptos por sua versatilidade e dinamismo.

O prefeito Gustavo Reis destacou a importância da inclusão do pickleball na oferta esportiva de Jaguariúna. “Estamos empenhados em oferecer opções de lazer e esporte que atendam às mais diversas faixas etárias e interesses. Essa inauguração é mais um passo para consolidar Jaguariúna como referência no esporte”, afirmou.

A cerimônia de abertura contará com apresentações demonstrativas de pickleball. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades.

Foto: divulgação