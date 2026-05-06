Prefeitura de Jaguariúna intensifica operação tapa-buracos em diversos bairros da cidade

Serviços de manutenção viária seguem cronograma da Secretaria de Obras e contemplam diferentes regiões do município

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, realizou nesta quarta-feira, dia 6 de maio, mais uma etapa da operação tapa-buracos em diferentes pontos da cidade.

Os trabalhos foram concentrados nos bairros Jardim Zeni, 12 de Setembro, Jardim Botânico, Nova Jaguariúna e Colina do Castelo, além da Rua Maranhão.

Segundo a administração municipal, a ação faz parte de um cronograma contínuo de manutenção viária, que já contemplou diversos outros bairros do município, entre eles Jardim Primavera, Florianópolis, Planalto, Cruzeiro do Sul, Tanquinho, Miguel Martini, Nassif, Guedes, Capotuna, Roseira de Cima, Águas do Jaguari e Jardim São Pedro.

A Secretaria de Obras informou que os serviços seguirão avançando para outras regiões da cidade, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança aos motoristas e preservar a infraestrutura urbana.

Foto: Thiago Carvalho

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)