PREFEITURA DE MOGI GUAÇU LICITARÁ A PAVIMENTAÇÃO NO JARDIM TABAJARA

A obra de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas no Jardim Tabajara e de rua do distrito de Martinho Prado Junior será licitada dia 12 de agosto. Os serviços deverão ser executados, a partir da assinatura do contrato e da expedição da ordem de serviço, em um prazo de 6 meses.

A licitação foi aberta dia 20 de julho e as empresas já podem protocolar os documentos de habilitação. Será escolhida a empresa que apresentar o menor custo para a obra.