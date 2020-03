Prefeitura de Mogi Mirim faz campanha para arrecadar alimentos, produtos de limpeza e higiene devido a pandemia

O Fundo Social de Mogi Mirim, em parceria com as secretarias de Assistência Social e o Banco de Alimentos, lança, a partir da próxima segunda-feira (30) uma campanha para a arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e kits de higiene voltada a mogimirianos em situação de vulnerabilidade social em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A ação será realizada até o dia 30 de abril.

A campanha angaria também Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais da área da Saúde, responsáveis pela atuação em hospitais, unidades de saúde e demais ações públicas no combate à doença.

A partir da próxima segunda-feira (30), os supermercados Lavapés (unidades do Tucura, Vila Dias e Vila Bianchi), Supermercado São Vicente, Spasso Sabores, GoodBom Hipermercado e Supermercado Magui, terão, à disposição dos consumidores, carrinhos em suas entradas com o cartaz dos produtos pedidos para a campanha.

Além dos supermercados, a sede do Fundo Social também será mais um ponto de coleta dos mantimentos e produtos de higiene. De segunda a sexta-feira, o Fundo, localizado na Avenida Adib Chaib, 2.250, estará aberto das 8h às 12h. O pedido é para que os munícipes cheguem ao local, entreguem seus alimentos e retornem para casa, no intuito de evitar aglomerações.

Dúvidas e demais informações podem ser consultadas através do telefone 3862-3129 e no e-mail fsmirim@gmail.com. O contato do Banco de Alimentos é o 3804-1800.

Alimentos

A população poderá doar itens para a montagem de cestas básicas. Como sugestão, o Fundo Social e as secretarias municipais pedem arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, molho de tomate, macarrão, fubá, sardinha/atum, milho, ervilha ou seleta de legumes, farinho de trigo, farinha de mandioca, lei em pó ou longa vida, pó de café e bolacha.

Material de limpeza e higiene pessoal

Os munícipes poderão doar sabão em pó, sabão líquido, sabão em barra, detergente, esponja, água sanitária, desinfetante, papel higiênico, papel toalha, sabonete, pasta de dente, escova de dente e álcool em gel 70%.

EPIs

Para colaborar com a rotina de trabalho dos profissionais da saúde, a campanha arrecada Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A Prefeitura solicita a doação de caixas de máscaras cirúrgicas tripla camada, unidade de máscara PFF2, máscaras N 95, unidades de óculos de proteção, pacotes de gorros, pró-pé, unidades de aventais impermeáveis gramatura, luvas para procedimentos, caixas para álcool em gel 70%, toalhas de papel, sabão líquido e protetor facial.

Pontos de Arrecadação

Supermercados Lavapés (unidades do Tucura, Vila Dias e Vila Bianchi)

Supermercado São Vicente

Spasso Sabores

GoodBom Hipermercado

Supermercado Magui

Fundo Social (Avenida Adib Chaib, 2.250) – segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

OBS: cada supermercado vem adotando seu respectivo horário para atendimento ao público