Prefeitura de Pedreira realiza campanha de conscientização sobre o “Junho Vermelho”

Uma bolsa de sangue é suficiente para salvar a vida de pelo menos quatro pessoas. O sangue é um fluido corporal insubstituível e de extrema importância para a vida humana em diferentes situações, como na realização das cirurgias.

Doar sangue é um ato voluntário, não remunerado e extremamente seguro, podendo ser feito por pessoas entre 16 e 69 anos, por meio de uma série de etapas, começando com o cadastro, passando por uma triagem clínica, até chegar numa entrevista individual e sigilosa, para a coleta de informações sobre possíveis riscos de contaminação.

Para ser um doador de sangue, é preciso apresentar boa saúde e pesar mais de 50 quilos. As doações podem ser feitas num intervalo de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens, sem distinção. Isso porque, desde 2021, o Brasil passou a autorizar a doação de sangue independentemente da orientação sexual, desde que o candidato tenha um parceiro sexual fixo há pelo menos doze meses.

A doação de sangue é um processo seguro, feito por profissionais capacitados, que fazem uso de materiais esterilizados, garantindo a segurança da operação. “Em Pedreira, a próxima coleta será realizada pelo Hemocentro da UNICAMP em parceria com a Secretaria de Saúde, no dia 20 de julho, nas dependências do Salão Paroquial da Igreja Matriz de Sant’Ana, a equipe é altamente especializada e tudo é realizado com materiais descartáveis, oferecendo assim segurança ao doador, além do resultado de vários exames”, ressalta a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.