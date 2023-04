Prefeitura distribui ovos de Páscoa para alunos da rede municipal

Os alunos da rede municipal de Educação tiveram uma terça-feira mais doce e divertida depois da distribuição dos ovos de Páscoa ofertados pela Prefeitura. Cada um dos quase seis mil alunos – da creche ao EJA (Educação para Jovens de Adultos) – recebeu um ovo de chocolate ao leite de 350g recheado com bombons.

O prefeito Toninho Bellini e a secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini fizeram as duas primeiras entregas no período da manhã. Acompanhados da coelhinha da Páscoa, eles visitaram a EMEB “Dona Izaura da Silva Vieira” e depois a EMEB “Prof° Ana Maria Coloço”.

O Chefe do Executivo interagiu muito com as crianças, falou sobre a origem da celebração da Páscoa e ainda abriu espaço para perguntas diversas a respeito do trabalho desenvolvido na Prefeitura.

Ao longo de todo o dia, as equipes das demais unidades escolares ficaram encarregadas de organizar a distribuição dos ovos. “É muito bom poder iniciar um dia de trabalho ao lado de nossas crianças e em um momento de tanta alegria. Sempre demos uma atenção especial à Educação e ficamos felizes por esse retorno dos alunos. Essa é uma maneira singela de desejarmos uma Feliz Páscoa a todos”, disse o prefeito.