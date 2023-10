Prefeitura divulga vagas de emprego na Martin em Artur Nogueira

Indústria está expandindo operação e oferece vagas em diferentes funções; saiba como participar do processo seletivo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anuncia um novo processo seletivo para a contratação de profissionais em diversas áreas da Indústria Martin.

Instalada em Artur Nogueira às margens da SP-332, a empresa está expandindo sua operação e, por isso, busca por novos talentos para compor a equipe.

São 20 vagas disponíveis para os seguintes cargos: Soldador; Caldeireiro; Operador de Máquina Convencional; Programador / Operador CNC; e Auxiliar Mecânico.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo ocorrerá no dia 13 de novembro (segunda-feira), com início às 9h (candidatos serão atendidos por ordem de chegada), na Prefeitura de Artur Nogueira. O Paço Municipal está localizado na Avenida XV de Novembro, 1400, no Jardim Planalto (antiga Escola Modelo).

Para participar, é necessário ter concluído o ensino fundamental e apresentar, no dia do processo seletivo, RG, CPF, comprovante de residência, currículo e carta de encaminhamento (leia mais abaixo).

Os detalhes referentes aos salários para cada cargo serão divulgados durante a entrevista. Além da remuneração, a Indústria Martin oferece benefícios, incluindo: Refeição no local; Vale alimentação; Seguro de vida; Convênio com farmácias; e Convênio médico e odontológico.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem retirar uma carta de encaminhamento no PAT (Poupatempo) até o dia 11 de novembro. “É importante observar que o número de cartas de encaminhamento é limitado, por isso, não deixe para a última hora”, frisou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira