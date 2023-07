Prefeitura entrega quadra revitalizada e projeta novos investimentos no caic

Uma quadra novinha. Foi assim que os alunos da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professor Alfredo Bérgamo’ (Caic), na Zona Leste, receberam da Prefeitura de Mogi Mirim o espaço usado para a prática de atividades físicas e esportivas. O ato de entrega da quadra revitalizada aconteceu na tarde desta segunda-feira (3). Por meio do setor de manutenção da Secretaria de Educação, foi realizado serviço de pintura no piso e na arquibancada, bem como a implantação de nova iluminação.

Diante de alunos e professores do Caic, o prefeito Paulo Silva disse que a revitalização da quadra é apenas o início de um grande investimento que a Prefeitura fará na unidade da escolar. Além de melhorias no telhado da quadra, o prédio da escola será reformado com a consequente pintura, iniciando o trabalho pelas dependências da educação infantil.

“Porque temos um sonho para o Caic, que é ser a primeira escola municipal de período integral, aos alunos vão ficar aqui o dia inteiro, nesse novo modelo de ensino”, destacou Paulo Silva. “A escola precisa de uma vida nova e devagarinho a gente vai conseguindo. Uma escola bonita porque vocês merecem”, enfatizou a diretora do Caic, Marcia Barreto Maria Guidini, falando diretamente aos alunos.

Além do prefeito Paulo Silva e a diretora Márcia Guidini, também participaram da entrega da quadra a secretária substituta de Educação, Seomara Guedes; o vereador João Victor Gasparini; e o gerente de manutenção da Secretaria de Educação, Cristiano Gaioto.