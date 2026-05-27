Prefeitura estuda transformar castelo de José Rico em museu sertanejo

Decreto de utilidade pública permite estudos técnicos, jurídicos e econômicos antes de eventual desapropriação; proposta não prevê uso de recursos municipais

A Prefeitura de Limeira publicou um decreto de utilidade pública relacionado ao complexo onde está localizado o Castelo do José Rico, no bairro do Jaguari. A medida é o primeiro passo para avaliar a possibilidade de transformar o espaço em um polo dedicado à história e à memória da música sertaneja.

Segundo a administração municipal, o decreto não garante a realização do projeto nem significa desapropriação imediata. A eventual aquisição do espaço dependerá de estudos técnicos, jurídicos e econômicos que ainda serão realizados.

A Prefeitura informou ainda que não pretende utilizar recursos municipais para financiar a iniciativa. Caso o projeto avance, a estratégia será buscar apoio financeiro junto aos governos estadual e federal, além da iniciativa privada, incluindo gravadoras e produtoras de espetáculos ligadas ao segmento musical.

A proposta é criar um espaço de valorização da cultura popular brasileira, com destaque para a trajetória da música sertaneja, gênero com forte presença na história da região e do país.

Além do aspecto cultural, a administração avalia que o projeto pode se tornar um importante atrativo turístico e econômico para Limeira, com potencial para receber visitantes, gerar empregos e movimentar o comércio local.

Fonte: Prefeitura de Limeira

Crédito da foto: Portal Educadora

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