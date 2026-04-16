Prefeitura inaugura Praça Osvaldo Pedroso de Moraes no Pinhalzinho

A Prefeitura de Holambra inaugurou nesta quarta-feira, dia 15 de abril, a Praça Osvaldo Pedroso de Moraes, no bairro Pinhalzinho (Santo Antônio). O evento contou com a presença do prefeito Fernando Capato; do vice-prefeito, Miguel Esperança, de vereadores, diretores municipais e da comunidade local, que prestigiou a entrega do novo espaço de lazer, pensado para promover convivência, bem-estar e qualidade de vida.

Localizada às margens da Estrada Municipal Ruben Acosta (HBR-020), a praça recebeu melhorias como limpeza da área, plantio de grama, campo de futebol, playground, equipamentos para atividades ao ar livre, além de bancos, lixeiras e iluminação. Um dos destaques do espaço é o moinho de cerca de quatro metros de altura, que remete à cultura holandesa e reforça a identidade do município.

Osvaldo Pedroso de Moraes viveu por mais de seis décadas em Holambra, onde construiu sua história ao lado da família. Ele faleceu aos 86 anos e deixou nove filhos. A filha, Silvia Rosaria Pedroso Maciel, destacou a importância da homenagem. “Meu pai sempre foi muito conhecido na cidade e nos faz muito feliz saber que ainda lembram dele e quiseram homenageá-lo com essa área de lazer”, disse. “É um ambiente familiar, onde as pessoas podem se encontrar. Nós gostamos muito.”

Morador do bairro e integrante do time Amigos do Terrão, Mario Procópio destacou a importância do novo espaço para a comunidade. “É muito importante ter uma área de lazer como essa. Um lugar de união para a comunidade, de convivência para as crianças e para os amigos”, disse o trabalhador rural. “A iluminação garantiu que as famílias possam frequentar o local à noite, que as crianças brinquem com mais tranquilidade e o bairro ficou ainda mais valorizado”, comentou.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou a importância da obra para a comunidade e anunciou novos investimentos para a região. “É uma alegria entregar um espaço como esse, que valoriza o bairro e oferece mais qualidade de vida para as famílias. E seguimos avançando, com a pavimentação das ruas do Santo Antônio e também com projetos como a Casa da Agricultura, que vai fortalecer ainda mais o trabalho e o desenvolvimento local”, afirmou.

Após a solenidade, um amistoso de futebol entre equipes formadas por integrantes da Prefeitura, da Câmara Municipal e o grupo Amigos do Terrão marcou, de forma simbólica, a abertura oficial da praça.