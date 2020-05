Prefeitura inicia entrega de marmitex aos alunos da rede municipal

A Prefeitura de Jaguariúna, através da secretaria de educação, começou nesta segunda-feira, 4 de maio, a entrega de marmitex aos familiares dos alunos inscritos no programa “Minha Merenda Em Casa”. A partir de agora, a distribuição será feira de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, em 10 escolas da cidade.

O programa “Minha Merenda Em Casa” foi idealizado pela Prefeitura de Jaguariúna com o objetivo de garantir uma alimentação saudável e balanceada aos estudantes que estão sem aulas devido à quarentena do coronavírus.

No cardápio deste primeiro dia: Arroz, Feijão, Carne Moída e Mandioquinha. Tudo preparado pelas merendeiras da rede municipal de ensino. Dona Idelina Conceição, uma dessas merendeiras, conta – enquanto prepara o almoço – que essa é uma situação inédita na sua carreira e na sua vida.

“Em 24 anos dentro da Prefeitura nunca passei por isso. É um momento difícil e diferente. Mas com essa iniciativa estou me sentindo útil e muito feliz. É bastante gratificante saber que estamos podendo ajudar de alguma forma os alunos e suas famílias. Estamos preparando tudo com muito amor e carinho”, disse Dona Idelina.

Uma dessas famílias é a de Patrícia da Silva. Mãe de Brenda Letícia, aluna do 9º ano da escola Joaquim Pires Sobrinho II, ela conta que esse auxílio da Prefeitura será fundamental, principalmente para os pais que estão sem renda no momento.

“Fizeram um bom negócio. Tenho certeza de que o pessoal vai adorar. A comida está quentinha e com um cheiro maravilhoso”, destacou Patricia.

Confira os 10 pontos de distribuição na cidade: 1) Franklin, 2) Joaquim Pires l, 3) Irineu Ferrari, 4) Mario Bergamasco, 5) Maria Tereza Piva, 6) EMEI Pingo de Gente/CEI de Guedes, 7) Amancio Bueno, 8) Adone Bonetti, 9) CEI/EMEI Oscarlina Pires Turato e 10) EM Angelo Bizzo.

Vale ressaltar que todas às terças-feiras, também será entregue, junto com o marmitex, um kit de frutas e legumes por família.