Prefeitura inicia novo pacote de recapeamento e obras em 13 vias de Mogi Guaçu

Investimento de R$ 1,6 milhão contempla diferentes regiões e integra maior programa de melhorias viárias da cidade

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou nesta semana um novo pacote de obras de recapeamento e infraestrutura urbana que vai beneficiar 13 vias em diferentes regiões do município. O investimento total é de R$ 1.624.999,76, com extensão de 3,7 quilômetros, dentro do maior programa de melhorias de ruas e avenidas já realizado na cidade.

Dividido em cinco lotes, o cronograma teve início pelos lotes 2 e 5, priorizando trechos que necessitam de intervenções mais urgentes. Os serviços incluem desde a recuperação asfáltica até a implantação completa de infraestrutura, com construção de guias, sarjetas e sinalização viária. As obras estão sendo executadas pela empresa Constel, vencedora do processo licitatório.

O lote 2, com investimento de R$ 395.565,63, contempla a Rua Francisco Nascimento Ferraz, no Jardim Novo I, com serviços completos de pavimentação e infraestrutura. Já o lote 5 prevê melhorias em duas vias da Chácara São Gonçalo, com investimento de R$ 225.519,25, incluindo trechos das ruas João Persinotti e Nestor Armani.

Outros lotes também integram o pacote. O lote 1, no valor de R$ 532.226,15, atenderá vias como Rua Afonso Pessine, Rua Santo Antônio, Rua Alagoas e o entorno da Praça Barão do Rio Branco. O lote 3, com investimento de R$ 332.312,61, beneficiará ruas do Arruamento Primavera, enquanto o lote 4 destina R$ 139.376,12 para melhorias na Rua Walter Bueno.

Grande parte dos recursos é proveniente de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, por meio do convênio SP Sem Papel, com apoio de emendas parlamentares do deputado estadual Barros Munhoz.

Segundo a Administração Municipal, o programa já apresenta resultados expressivos, com 188 vias contempladas até o momento, sendo 30 delas com infraestrutura completa. A iniciativa tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, ampliar a segurança viária e valorizar os bairros.

O secretário de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi, destacou que o planejamento busca atender todas as regiões da cidade, garantindo qualidade e durabilidade nas intervenções. Já o prefeito Rodrigo Falsetti ressaltou que o investimento representa um avanço significativo para o desenvolvimento urbano e para a qualidade de vida da população.

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