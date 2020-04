Prefeitura Municipal amplia número de leitos para atender pacientes de COVID-19, em Cosmópolis

O Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal, prevê um aumento de 20 leitos de clínica médica para atendimento dos pacientes suspeitos ou infectados pelo COVID-19 e de 02 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atendimento dos pacientes em estado grave, suspeitos ou infectados pelo novo Coronavírus.

O investimento para execução do Plano de Trabalho será oriundo de recursos próprios da Prefeitura Municipal, dos benefícios de transação penal realizados nesta comarca – JECRIM (Juizado Especial Criminal), e ou repasses do Sistema Único de Saúde, suplementados, se necessário.

A Prefeitura Municipal de Cosmópolis tem um convênio com a Santa Casa de Misericórdia para disponibilizar 3 leitos de UTIs, com os devidos respiradores. A Santa Casa possui ao todo 7 UTIs para atendimento à convênios e particulares, incluindo o convênio com a Prefeitura de 3 UTIs. Com o novo Plano de Trabalho, 5 UTIs e 51 leitos para pacientes com sintomas leves de COVID-19 serão reservados para o convênio com a Prefeitura Municipal.

Desde o início da pandemia, Cosmópolis tem se mobilizado para evitar uma tragédia na cidade. A primeira ação feita pela Prefeitura Municipal foi suspender as atividades do Grupo da Terceira Idade. Em seguida, editou e publicou diversos decretos para preparar a cidade para a pandemia de COVID-19, respeitando sempre as orientações dos médicos e cientistas de órgãos internacionais, como a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cosmópolis suspendeu consultas e exames eletivos, preparou e organizou equipes para vacinação contra a gripe em idosos em casa e priorizou os atendimentos nos postos de saúde para a COVID-19 e outras enfermidades graves.