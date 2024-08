Prefeitura nomeia mais 50 aprovados em concursos públicos; maioria é para a Educação

O Diário Oficial desta terça-feira, 27 de agosto, traz a nomeação de mais 50 candidatos aprovados em concursos públicos. A partir da nomeação, eles têm 15 dias para enviar, de forma online, os documentos, apresentar os originais e assinar do termo de posse. A relação com os nomes dos nomeados está disponível no www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/.

“A recomposição das equipes é essencial para a garantia de um serviço público de qualidade. Este ano já foram admitidos cerca de 1,2 mil servidores para diversas áreas da Prefeitura”, disse Cléber Rodrigues, diretor Administrativo de Gestão de Pessoas.

Ainda segundo o diretor, é importante que os convocados não deixem para a última hora a preparação dos documentos que são necessários para a posse. “Quando o candidato deixa para a última hora e há alguma divergência ou falta algum documento não dá tempo de corrigir e o profissional perde o direito à vaga”, explicou.

Nesta publicação estão sendo nomeados sete professores de educação infantil, um vice-diretor, um professor de educação especial, um professor adjunto de educação infantil, sete agentes de ação social, sete assistentes sociais, um terapeuta ocupacional, um médico geral, cinco agentes administrativos, um adjunto de português, um professor de inglês, um enfermeiro, três técnicos em enfermagem, três professores de ensino fundamental e 10 agentes de educação infantil.

A nomeação é uma das últimas etapas antes do servidor assumir de fato seu posto de trabalho, por isso, é importante deixar todos os documentos em ordem e solicitados com antecedência, para não perder o direito à vaga.

Os profissionais que foram nomeados vão receber um e-mail com o link para envio dos documentos.

A relação dos documentos também pode ser consultada no link Concursos e Empregos (https://www.campinas.sp.gov.br/empregos_concursos.php).

Relação de nomeados nesta terça-feira, 27/08:

7 professores de educação infantil,

1 vice-diretor,

1 professor de educação especial,

1 professor adjunto de educação infantil,

7 agentes de ação social,

7 assistentes sociais,

1 terapeuta ocupacional,

1 médico geral,

5 agentes administrativos,

1 adjunto de português,

1 professor de inglês,

1 enfermeiro,

3 técnicos em enfermagem,

3 professores de ensino fundamental

10 agentes de educação infantil.