Prefeitura promove apoio aos “16 Dias de Ativismo” contra a Violência à Mulher em Artur Nogueira

Evento terá palestra ministrada pela Delegada Teresinha nesta quinta-feira (28); Ação coincide com o Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulheres e o Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência

A Prefeitura de Artur Nogueira será palco de um evento de grande importância no combate à violência contra a mulher nesta quinta-feira (28). Através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a cidade será – mais uma vez – cenário de uma ação em alusão aos “16 Dias de Ativismo”, uma campanha mundial que visa conscientizar a sociedade sobre a urgência da erradicação da violência de gênero.

De acordo com a Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher do município, a palestra da Delegada Teresinha tem início a partir das 19h30, no ABBA Eventos, localizado na Alameda Vereador João Cantarelli, 325, Nova Artur.

A secretária de Assistência Social, Daiane Mello, afirma que a ação é especialmente significativa, pois coincide com o Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulheres e o Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência. “Durante a noite, serão realizadas atividades que buscam sensibilizar, informar e mobilizar a comunidade para a importância da luta contra qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, sexual ou patrimonial. A comunidade de Artur Nogueira está convidada a comparecer e contribuir para essa causa tão importante. Juntos, já estamos fazendo a diferença”, defende.

16 Dias de Ativismo

A campanha dos “16 Dias de Ativismo” é um movimento global que tem como objetivo combater a violência de gênero em todas as suas formas, através da conscientização e mobilização de diversos setores da sociedade. Ao longo de 16 dias, que começa nesta segunda-feira, 25 de novembro (Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres) e se estende até 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos), diversas ações e atividades são realizadas em diferentes países, com foco na promoção dos direitos das mulheres e no enfrentamento das desigualdades de gênero.

Segundo a coordenadora do departamento municipal, Irani Rodrigues dos Santos, o evento contará com a participação de autoridades locais, representantes de organizações sociais, grupos de apoio à mulher e membros da comunidade. “O objetivo é reunir forças para promover a erradicação da violência e, principalmente, para fortalecer as redes de apoio às mulheres vítimas de abuso”, defende.

Políticas públicas eficazes

O prefeito Lucas Sia (PL) lembra também que a mobilização busca reforçar a importância de políticas públicas eficazes e de um atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. “Vamos juntos na luta em prol da erradicação e prevenção contra qualquer tipo de violência. A mensagem central é de solidariedade e união no combate à violência, com foco na criação de uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres”, pontua o chefe do Poder Executivo Municipal.

O evento é aberto ao público e visa criar um espaço de reflexão e ação conjunta, além de servir como um momento de aprendizado e engajamento para que mais pessoas se tornem agentes de mudança.