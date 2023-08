Prefeitura promove licitação para a venda de 13 lotes pertencentes ao município com valores acessíveis

A Comissão Municipal de Licitações publicou edital do processo licitatório na modalidade concorrência que prevê a venda de imóveis (lotes de terrenos) pertencentes ao município. São 13 lotes para fins residenciais e/ou comerciais e de serviços em diferentes regiões da cidade, como no Residencial Ypê Amarelo, Jardim Boa Vista, Canaã II, Morro do Ouro e Parque Industrial João Batista Caruso.

Os valores variam de pouco mais de R$ 106 mil a R$ 2.129.512,41, sendo este um terreno de mais de três mil metros quadrados no Parque Industrial João Batista Caruso. Tanto a metragem dos terrenos quanto os valores estão descritos no edital, que está disponível no Portal da Prefeitura pelo link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/licitacao/549/concorrencia-publica.html.

Os valores angariados com a venda dos terrenos serão investidos em obras de infraestrutura. Os envelopes deverão ser protocolados até às 9h do dia 4 de setembro, no setor de Protocolo Geral da Prefeitura, localizada na Rua Henrique Coppi, nº 200, no Morro do Ouro. A abertura dos envelopes acontecerá às 9h30 do mesmo dia pela Comissão Municipal de Licitações (CML).

De acordo com o edital, o interessado pode apresentar propostas para quantos lotes desejar, desde que apresente os respectivos comprovantes de depósito de caução. O pagamento pode ser à vista, com desconto de 5% no valor total a pagar, ou parcelado em até 60 parcelas. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos através do e-mail cml@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3851-7030 /7031.