Prefeitura realiza demolição da antiga rodoviária no centro de Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira realizou a demolição do prédio da antiga rodoviária localizado no centro da cidade. Quem passava pelo local na terça-feira, dia 2 de junho, podia notar máquinas e homens trabalhando na demolição e remoção do entulho. O local abrigava o terminal rodoviário para ônibus intermunicipais e de circulação na cidade, guichê para compra de passagens, lanchonete e banheiros públicos.

A demolição gerou divisão de opiniões entre os moradores que se manifestaram pelas redes sociais, A maioria das manifestações, especialmente de engenheiros e preservadores da história, foram negativas quanto a decisão da demolição do prédio considerado por eles como parte da história do município, portanto deveria ser preservado como patrimônio histórico. Outro grupo se manifestou favorável à demolição e uma outra utilização do local.



Inaugurada há 47 anos atrás, para muitos cidadãos o lugar guardava lembranças e recordações. O espaço foi desativado após a inauguração da nova rodoviária no dia 22 de maio, desse ano.

Através de e-mail a redação solicitou da assessoria de imprensa da Prefeitura informações sobre o que será feito no lugar do prédio demolido, mas até o encerramento da edição, não obteve resposta. Algumas informações extra oficiais indicam que uma praça poderá ser construída no local