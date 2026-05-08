Prefeitura realiza limpeza do córrego do Monte Santo

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse realizou, nesta quinta-feira, 7 de maio, serviços de limpeza e manutenção no córrego do Monte Santo. A ação teve como objetivo melhorar o escoamento da água, preservar o espaço e reforçar os cuidados com a área.

Durante os trabalhos, foram executadas a retirada de mato, resíduos e demais materiais acumulados às margens do córrego, além da manutenção geral do local.

O serviço também contribui para a prevenção de alagamentos, auxilia no combate à proliferação de insetos e promove mais limpeza e organização para a região.

De acordo com o Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Danilo Linares, a ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção realizado pela Prefeitura. “Esse trabalho é fundamental para mantermos os córregos limpos, evitando problemas causados pelo acúmulo de resíduos e garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população”, destacou.

A ação integra os serviços de zeladoria e manutenção executados em diferentes pontos do município.