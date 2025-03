PREFEITURA REALIZA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NO BAIRRO 12 DE SETEMBRO NESTE FIM DE SEMANA

O bairro 12 de Setembro vai receber a visita do mutirão contra a dengue da Secretaria de Saúde de Jaguariúna neste fim de semana. A ação acontecerá no sábado e no domingo, dias 29 e 30 de março, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Segundo a secretaria, o objetivo dos mutirões é identificar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Os agentes visitam as residências e orientam os moradores sobre os riscos das doenças, oferecendo dicas práticas para evitar o acúmulo de água em áreas internas e externas das casas.

A Secretaria de Saúde orienta para que os moradores colaborem com o trabalho, permitindo a entrada dos agentes de saúde nos imóveis. Vários bairros da cidade já receberam o mutirão, como Nova Jaguariúna, Roseira de Baixo, Roseira de Cima e Cruzeiro do Sul.