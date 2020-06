Prefeitura recebe doação de cinco mil máscaras de proteção facial da BWB embalagens – Estiva Gerbi

A prefeita de Estiva Gerbi, Claudia Botelho (MDB), na manhã desta sexta-feira (05), recebeu representantes da BWB Embalagens e Acessórios, que doaram cinco mil máscaras de proteção facial. Considerada superior na proteção em comparação com as máscaras de pano, o equipamento será distribuído inicialmente para funcionários públicos das Secretarias de Saúde, Obras, Ação Social, Segurança e para o pessoal que trabalha no paço.

As máscaras de proteção facial doadas também são mais caras em comparação com as tradicionais. Cada unidade é encontrada no mercado entre R$ 15 e R$ 20. Além disso, o material é lavável e rapidamente pode ser higienizado com álcool.

Segundo Cláudia, com a nova máscara, os servidores estarão mais protegidos. “Os números de pessoas infectadas pelo coronavírus estão subindo na região. Por isso, devemos garantir a proteção de quem trabalha com o público e para aqueles que estão na linha de frente contra a pandemia”, afirmou a prefeita.

BWB

O gerente comercial da BWB, Anderson Stracanholi, explicou que a ação é resultado parceria entre empresários. “Criamos uma iniciativa chamada ‘Empresas do Bem’ e estamos doando máscaras especiais para combater o coronavírus. No total, foram produzidas 150 mil unidades e estamos repassando para prefeituras e entidades. Pessoas carentes e profissionais da saúde serão os beneficiados”, explicou Anderson.

Também presente no evento de entrega das máscaras, Primo da BWB explicou que as máscaras serão distribuídas nas unidades de saúde de Estiva Gerbi. “Estamos muito felizes em colaborar com os servidores públicos e com a nossa comunidade. Tenho certeza que os equipamentos serão muito úteis”, afirmou.

Doações

Ainda como parte da ação social, a BWB doou cinco mil máscaras para a Santa Casa de Mogi Guaçu, o que também beneficiará os moradores de Estiva Gerbi, já que muitos utilizam serviços de saúde da cidade vizinha.

A BWB Embalagens e Acessórios é especialista na produção de formas para chocolate, doces e produtos em geral para alimentação. Mais informações podem ser consultadas no site http://www.bwbembalagenseacessorios.com.br/