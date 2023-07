Prefeitura une Cultura e Solidariedade no próximo final de semana em Artur Nogueira

Conexão Cultural reunirá música ao vivo, praça de alimentação e brinquedos infláveis gratuitos para crianças

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, promoverá a 1ª Conexão Cultural: unindo culturas, transformando vidas nos dias 5 e 6 de agosto. O evento terá atrações musicais, praça de alimentação e espaço kids gratuito com brinquedos infláveis. De acordo com a organização, a festa inédita acontecerá na área verde próxima à EMEF Amaro Rodrigues (Ninico) com a parceria de algumas entidades sociais do município.

Entre os parceiros estão o Grupo de Assistência Social (Sasan), a Assistência aos Idosos Desamparados (Aidan), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Lar Renascer. Todos esses tiveram interesse em participar da festa que tem previsão de ocorrer no sábado (5), das 15h às 23h, e no domingo (06), das 10h às 20h.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comemora a iniciativa. “Nossa gestão valoriza a cultura e é engajada nas causas sociais, por isso, essa união torna nossa cidade mais desenvolvida e dedicada aos que mais precisam”, ressalta.

E acrescenta, “unidos pelo espírito fraterno, este evento irá transformar o lazer em um ato de solidariedade, construindo pontes e fortalecendo os laços comunitários na cidade”.

SHOWS AO VIVO

As apresentações ao vivo ficarão por conta de Maria Lua Forró e Nando Ferrari. A primeira banda abrirá a festa no dia 5 de agosto, a partir das 15h, e o rei do piseiro nogueirense finalizará o final de semana do Conexão Cultural no domingo (6).

Segundo o secretário da pasta, Joaquim Pinheiro, o objetivo do evento reforça as ideias defendidas pelo Poder Executivo Municipal atual. “É com grande entusiasmo que unimos a Cultura e a Assistência Social em uma festividade inédita. Nossa missão é trazer à tona um espetáculo de conexão, proporcionando momentos de lazer enriquecedores e, ao mesmo tempo, cultivando a solidariedade nos corações nogueirenses”, destaca.

Assim, os moradores encontrarão não apenas músicas envolventes, mas também uma variedade de delícias culinárias vendidas pelas entidades sociais e muita empatia social. Ou seja, cada mordida será um gesto de apoio e carinho para com aqueles que mais necessitam em Artur Nogueira.