Prefeitura une Sidney Magal e Orquestra Sinfônica Jovem no “Artur Fest”

Em comemoração aos 76 anos de Artur Nogueira, a Orquestra Sinfônica Jovem – da Corporação Musical 24 de Junho, sobe ao palco ao lado de Sidney Magal para o espetáculo “Magal Sinfônico”, que abre oficialmente o Artur Fest 2025.

A apresentação será realizada nesta quinta-feira, 10 de abril, às 20h, na Lagoa dos Pássaros, com entrada gratuita.

A regência será do maestro Ricardo Michelino, e o concerto contará ainda com a participação especial do músico Derico Sciotti. O evento é uma realização da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O prefeito Lucas Sia (PL) destaca a importância de proporcionar à população experiências culturais de alto nível. “É um orgulho iniciar as comemorações do aniversário da cidade com um espetáculo que une nossa orquestra a um dos grandes ícones da música brasileira. É uma forma de valorizar o talento local e entregar à população um evento de excelência, com acesso gratuito”, afirmou o prefeito.

De acordo com o maestro Ricardo Michelino, o espetáculo promete emocionar o público com arranjos inéditos e um repertório marcante. “É um show familiar, que agrada a todas as idades. Ele sempre foi um dos nomes que consideramos um sonho para o show”, revelou.

Michelino explica que o concerto exigiu meses de preparação e dedicação. “Antes mesmo dos ensaios, temos que preparar os arranjos das músicas e mapear toda a estrutura necessária para realizarmos um concerto desse porte. Iniciamos os trabalhos em setembro de 2024. Trata-se de um trabalho minucioso, pois precisamos pegar todo o repertório de Sidney Magal e transformá-lo para uma orquestra sinfônica”, detalhou o maestro.

O show integra a programação oficial do aniversário do município e marca o início do Artur Fest, que segue até o dia 13 de abril com atrações gratuitas para toda a população.