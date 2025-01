PREFEITURA VAI CONCEDER DESCONTO DE 10% PARA PAGAMENTO À VISTA DO IPTU

A Prefeitura de Jaguariúna vai conceder 10% de desconto aos contribuintes que optarem pelo pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. A primeira parcela do IPTU e a cota única vencerão no próximo dia 20 de março.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, o pagamento do IPTU poderá ser quitado em até dez parcelas. Ainda de acordo com a secretaria, os carnês serão entregues pelos Correios até o dia 15 de março e também estarão disponíveis no formato digital no site da Prefeitura, na primeira semana de março. Serão distribuídos cerca de 30 mil carnês.

A arrecadação com o IPTU é utilizada pela Prefeitura para custear despesas com infraestrutura urbana, saúde, educação, segurança, manutenção de praças e parques, entre outras ações que beneficiam a população local.

Foto: arquivo/Prefeitura