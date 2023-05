PRIMEIRA EDIÇÃO START DO JAGUAR STADIUM DE MUAY THAI EM JAGUARIÚNA É REALIZADO COM SUCESSO DE PÚBLICO

Reportagem: Susi Baião

Foto: Divulgação

No último sábado (29), o Centro de Treinamento Iope (CTI), com parceria com o Mestre Michael Siqueira, realizou a 1ª edição do Star do Jaguar Stadium de Muay Thai. O evento aconteceu na sede da academia, na rua Carpi, no bairro Florianópolis em Jaguariúna.

Parte da venda dos ingressos serão revertidos em cestas básicas e doadas para o Fundo Social de Solidariedade do município.

Participaram atletas de toda a região e do estado de Minas Gerais. Com aproximadamente 30 lutas entre apresentação, estreantes, amadores e super lutas, a disputa envolveu a torcida que agitou do começo ao fim o público presente. As lutas foram transmitidas ao vivo através do Camisa de Força.

Para o professor Carlos Iope, um dos organizadores e idealizador do evento, a sensação foi de dever cumprido. “Graças a Deus deu tudo certo durante o evento. Por ser um esporte de contato, ficamos apreensivos quanto a possíveis lesões durante a luta, ainda mais que os critérios de avaliação de uma luta de Muay Thai são força, equilíbrio, postura, ou seja o atleta precisa se manter forte durante a luta, causar dano no adversário, ambos os atletas precisam se manter atentos e quem estiver assistindo uma luta de Muay Thai se piscar pode perder o melhor momento ( brincou ), mas graças a Deus a equipe médica teve pouco serviço,” contou Iope .

Todas as lutas foram muito disputadas e tiveram bastante a participação do público, torcendo, palpitando e sofrendo com os lutadores.

“Como o evento foi criado com sistema de ranking (pontuação), algumas equipes retornarão na próxima edição, que está programada para o dia 29 de julho, onde acontecerá a disputa pelo cinturão. E com certeza será show. Vamos trabalhar para melhorar em alguns detalhes, quem adquirir o Pay per view ou vier assistir de pertinho não vai se arrepender, afirmou Iope.

O professor fez questão de agradecer a todos os apoiadores do evento. “A Prefeitura de Jaguariúna, através da secretaria de Esporte e secretaria de Turismo e cultura; Roxo Nobre Engenharia; Exacta Planejamento Imobiliário; Sicred; Galmaq Móveis Para Escritório; Botequim da Estação; Studio Comunicação Visual; Bar do Boy; Kleber Lanches; Hamburgueria 04; Padaria Pão e Arte; F-Burguer; Pereira e Silva; Agropecuária Florianópolis; Davi Neto Soluções e Serviço; Fênix; Hotel Pousada Galeria,” nosso muito obrigado, por apoiar e acreditar no nosso projeto,” completou .